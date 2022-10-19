Россия требовала, чтобы его выслали из Казахстана.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности Чрезвычайного на Полномочного посла в Казахстане Петра Врублевского.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", – говорится в документе.

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Причина увольнения не уточняется. Врублевский занимал эту должность с 10 сентября 2020 года.

Дипломатический скандал с участием Врублевского

В августе посол Украины в Казахстане Врублевский стал фигурантом дипломатического скандала.

Врублевский на просьбу прокомментировать ситуацию в Украине процитировал пост киевского активиста Романа Ратушного, который принимал участие в боях под Киевом, на Сумщине и под Изюмом и погиб на фронте в июне текущего года.

"Стараемся убить как можно больше их [россиян]. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", – сказал посол.

Эти слова вызвали возмущение россиян. В частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала посла "воинственным русофобом". Она также заявила, что Казахстан обещал его выслать из страны.

В Министерстве иностранных дел Казахстана впоследствии заявили, что до украинской стороны была доведена позиция о неприемлемости высказывания Петра Врублевского.

Мол, его слова "задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских".

"Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла", – заявлял представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

В то же время в Астане отклонили требование Москвы выслать посла Украины. В МИД Казахстана попросили Киев заменить дипломата.

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