Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности Чрезвычайного на Полномочного посла в Казахстане Петра Врублевского.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Врублевского Петра Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", – говорится в документе.
Причина увольнения не уточняется. Врублевский занимал эту должность с 10 сентября 2020 года.
Дипломатический скандал с участием Врублевского
В августе посол Украины в Казахстане Врублевский стал фигурантом дипломатического скандала.
Врублевский на просьбу прокомментировать ситуацию в Украине процитировал пост киевского активиста Романа Ратушного, который принимал участие в боях под Киевом, на Сумщине и под Изюмом и погиб на фронте в июне текущего года.
"Стараемся убить как можно больше их [россиян]. Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", – сказал посол.
Эти слова вызвали возмущение россиян. В частности, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала посла "воинственным русофобом". Она также заявила, что Казахстан обещал его выслать из страны.
В Министерстве иностранных дел Казахстана впоследствии заявили, что до украинской стороны была доведена позиция о неприемлемости высказывания Петра Врублевского.
Мол, его слова "задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских".
"Украинской стороне также было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла", – заявлял представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В то же время в Астане отклонили требование Москвы выслать посла Украины. В МИД Казахстана попросили Киев заменить дипломата.
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