Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными терактами в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и других городах Украины.
Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонительную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление надо усиливать, а не ослаблять", - заявил Зеленский.
Напомним, Еврокомиссия 15 июля одобрила общую позицию для нового пакета ограничительных мер против РФ с целью сохранения и укрепления эффективности предыдущих шести санкционных пакетов.
7-м пакетом предусмотрено введение запрета на импорт в ЕС российского золота, усиление экспортного контроля за товарами двойного назначения и новейшими технологиями.
Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию российских активов в ЕС.
Украина подчеркивает необходимость усиливать давление на агрессора, работать над пакетом санкций с газовым эмбарго.
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