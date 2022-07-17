Президент Украины подчеркнул, что международная позиция по санкциям против РФ должна быть принципиальной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо усилить давление на Российскую Федерацию в связи ракетными терактами в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и других городах Украины.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонительную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яру и др. давление надо усиливать, а не ослаблять", - заявил Зеленский.

Напомним, Еврокомиссия 15 июля одобрила общую позицию для нового пакета ограничительных мер против РФ с целью сохранения и укрепления эффективности предыдущих шести санкционных пакетов.

7-м пакетом предусмотрено введение запрета на импорт в ЕС российского золота, усиление экспортного контроля за товарами двойного назначения и новейшими технологиями.

Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию российских активов в ЕС.

Украина подчеркивает необходимость усиливать давление на агрессора, работать над пакетом санкций с газовым эмбарго.

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