Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает Офис президента, глава государства подписал указ № 372/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины".

Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса: что предусматривает документ

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

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Согласно Стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике.

Также в документе учтены текущие и прогнозируемые факторы, влияющие на развитие ОПК. В частности, внутренние и мировые условия и тенденции развития сферы вооружений.

Среди приоритетов развития ОПК Стратегия определяет техническое перевооружение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного кораблестроения и вертолетостроения.

Инновационная деятельность в оборонно-промышленном комплексе должна быть направлена на обновление производственной базы с учетом новейших достижений научно-технического прогресса и перехода на новые виды специализации и организации производств.

Стратегия реализуется в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет обеспечивать ежегодную публичную отчетность о состоянии реализации Стратегии.

Автор: Светлана Закелова