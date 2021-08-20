Президент призвал спортсменов надеть вышиванку, выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз и передать эстафету дальше.

Президент Владимир Зеленский отжался на брусьях в вышиванке в рамках нового челлендж ко Дню Независимости.

Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

"Всем привет! Я, Владимир Зеленский, Президент Украины, принимаю челендж #здороваукраїна30 и передаю его НОК Украины и олимпийской команде", - написал он в комментарии к видео.

Президент призвал спортсменов надеть вышиванку, выполнить свое любимое физическое упражнение 30 раз и отметить человека, чтобы передать эстафету дальше.

"Итак, Сергей Назарович Бубка, принимайте эстафету!"- призвал Зеленский после того, как сделал 30 отжиманий на брусьях.

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Автор: Денис Прядко