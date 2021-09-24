Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявляет, что Федеральное бюро расследований США будет сотрудничать с украинскими следователями в расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Енин сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он отметил, что профессионализм украинских следователей и криминалистов никоим образом не уступает американским коллегам.
"Но, для того, чтобы ни у одного не только жителя Украины, но и иностранных наших партнеров не возникало никаких сомнений в объективности и беспристрастности и профессионализме нашего расследования - мы, безусловно, ответили согласием на любезное предложение американских партнеров, в частности ФБР относительно сотрудничества с нами", - заявил Енин.
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Покушение на Шефира
Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель.
Сам Шефир не пострадал.
По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и Лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК – Покушение на убийство двух и более лиц.