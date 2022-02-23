Глава государства подчеркнул, что уже неоднократно предлагал провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Украина должна получить четкие гарантии безопасности, в том числе от России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые находятся в Украине с рабочим визитом.

Глава государства сказал, что сегодня его литовский и польский коллеги много внимания уделили архитектуре безопасности в мире и Европе.

"Мы абсолютно соглашаемся с партнерами о том, что эта архитектура нуждается в реновации (восстановлении - УНИАН). Я очень хотел бы, чтобы в этом архитектурном комплексе, скажем так, Украину также увидели", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, не секрет, что Будапештский меморандум от 1994 года не работает.

"И мы с вами четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодня нет ни в одном из альянсов безопасности. Нигде нет. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, - четкие, конкретные, уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома, и не только сами. Очень нужно, чтобы была поддержка других партнеров", - подчеркнул Зеленский.

"А с тем фактом, что у нас сегодня 150 тысяч на границе российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, - я считаю, что среди этих стран, которые дают четкие гарантии безопасности, должна быть Россия. Это не секрет. Я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить. Потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий и тому подобное. Я так считаю", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума. Президент также предложил в ближайшие недели созвать саммит государств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, Китая и России) с участием Украины, Германии и Турции. Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, украинские власти стремятся добиться принятия конкретных решений о гарантиях безопасности для Украины.

Будапештский меморандум: справка УНИАН

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от применения силы и угроз против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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