Ранее Зеленский заявил, что Украина инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума, в рамках которого Украина в 1994 году отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что в Украине не идет речь о разработке ядерного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"Президент не говорил о разработке ядерного оружия. Президент обращал внимание на выполнение всеми подписантами Будапештского меморандума тех условиях относительно нашей безопасности, которые были там прописаны", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что "за то, что мы отдали все наше ядерное оружие, наш ядерный потенциал, подписанты брали на себя полномочия обеспечить нашу независимость".

"О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не читал, и не знаю, зачем вы это интерпретируете", - подытожил Данилов.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует проведение консультаций государств-гарантов Будапештского меморандума. Президент также предложил в ближайшие недели созвать саммит пяти государств - постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, Китая и России) с участием Украины, Германии и Турции.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, украинские власти стремятся добиться принятия конкретных решений о гарантиях безопасности для Украины.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция высказали аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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