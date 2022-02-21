Глава МИД считает, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения происходящего сейчас вдоль границы Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России, Китая) и Украины, Германии и Турции для формирования новых гарантий безопасности и обсуждение вопроса деэскалации ситуации, обостренной действиями России.

Об этом Кулеба сообщил по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, информирует пресс-служба МИД.

В частности, по словам министра, Украина считает это лучшим форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности.

"Относительно возможного саммита президентов США и РФ. Украина приветствует любые дипломатические усилия, направленные на предотвращение развития конфликта. В то же время мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что именно такой формат является оптимальным для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границы Украины.

"Безопасность Украины - это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, самую маленькую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать", - подчеркнул он и добавил, что из Брюсселя отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по сдерживанию агрессивных намерений России против Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина созвала проведение консультаций стран-подписантов Будапештского меморандума. Глава МИД Кулеба подчеркнул, что украинская власть стремится добиться принятия конкретных решений о гарантиях безопасности для Украины.

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