По словам главы дежравы, как и все украинцы, они с супругой благодарны Соединенным Штатам за лидерство в защите свободы и жизни в эти трудные времена.

Президент Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская поздравили главу Белого дома Джо Байдена с днем рождения. Об этом лидер украинского государства сообщил на своей странице в соцсети Х (Twitter).

По словам Зеленского, как и все украинцы, они с супругой благодарны Соединенным Штатам за лидерство в защите свободы и жизни в эти трудные времена.

"Каждый раз, когда украинцы отмечают сейчас символические дни, звучит одно пожелание: пожелание победы. И мы сегодня желаем президенту Байдену того, что так нужно свободе: победы в нашей совместной борьбе против агрессии и террора", - написал президент Украины.

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Как известно, сегодня, 20 ноября, президент США Джо Байден отмечает день рождения. Председателю Белого дома исполнился 81 год.

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В понедельник, 20 ноября, глава Петнагона Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Ключевая цель этого визита - показать, что Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Позже в Пентагоне рассказали детали визита. В частности, Остин обсудит с властями Украины обеспечение украинских войск на зимний период и защиту от российских угроз в будущем. Кроме того, затронут тему будущего развития украинских войск.

Впоследствии стало известно, что глава Пентагона уже встретился с Зеленским.

"Я имел честь встретиться с президентом Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать насущные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные потребности", - рассказал Остин.

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