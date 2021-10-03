Президент также упомянул об ответственности, которую будет нести в случае неуведомления о встрече с олигархами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каких случаях готов встречаться с олигархами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

В частности, законом об олигархах предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность за несообщение о встрече с олигархами.

Отвечая на вопрос о том, какая же ответственность в таком случае предусмотрена для президента, Зеленский отметил:

"У меня самая большая ответственность, которая есть из-за таких встреч... поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. У меня ответственность политическая. Это ударит по президенту, по Офису президента, по рейтингу власти и затем по рейтингу партии, потому что рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому политическая ответственность - это самая мощная ответственность, которая у меня есть".

Он также отметил, что его встречи с представителями крупного бизнеса на сто процентов должны происходить в Офисе президента. По словам главы государства, в таких встречах он заинтересован в контексте, например, борьбы с COVID-19.

Читайте такжеСтало известно, когда "слуги" начнут процедуру отставки Разумкова"Я буду заинтересован во встрече с крупным бизнесом перед тем, как мы точно будем знать, что Украина будет принимать Олимпиаду. Это надо будет готовить заранее. И не только зимнюю Олимпиаду. Я говорю об инфраструктуре спортивной. Нам не будет хватать государственных средств..., если мы хотим построить реально спортивно мощную инфраструктуру и мощный менеджмент", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что другие встречи с олигархами его не интересуют.

Закон об олигархах: подробности

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об олигархах, а 23 сентября - окончательно.

В предложенном главой государства документе было предусмотрено, что Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом, их будут заносить в реестр олигархов.

Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

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Автор: Антонина Доломанжи