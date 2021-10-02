Президент рассказал, что считает "большой ошибкой" спикера Разумкова.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личности, а из-за результатов их работы.

Об этом президент сказал в эфире телеканала "Дом".

"Что касается вопроса увольнения министров, то сейчас этот вопрос не стоит. Есть работа, работа фракции, работа Кабмина... Есть неудовлетворение работой... Вопрос относительно правительства - это вопрос не о личности, это вопрос к результатам. У всех есть задача сделать тот или иной результат, и поэтому вопрос к некоторым министрам может быть только один - показывай, какие задачи были и как они выполнены в эти сроки", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что мало быть хорошим человеком.

"В государстве у нас много миллионов хороших людей, которые отдали тебе возможности, поэтому, пожалуйста, меняй государство к лучшему. Не умеешь - извини", - добавил президент.

Он также уточнил, что сложно сказать, какое именно министерство не работает.

По словам Зеленского, кадровая политика "у нас не идеальная".

"У нас должны заработать институции. Тот министр, мужчина или женщина, который сможет свою институцию выстроить так, что после ухода этого человека институция будет работать, то тот министр - молодец", - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что сейчас сказать, кто из министров слабее, а кто сильнее, ему сложно по результату.

"Но по поводу энергетики... я считаю, что мы молодцы... В инфраструктуре, я считаю, молодцы, крутые результаты, даже "Укрзализныця"..." - сказал президент.

Он также добавил, что министры, которые занимаются экономикой, диджитал направлением и медициной, тоже "все молодцы".

Также Зеленский рассказал, что считает "большой ошибкой" председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, извините, ну совсем не вопрос..." - отметил он.

По мнению Зеленского, этот вопрос является внутрифракционным. Президент считает большой ошибкой Разумкова или консультантов, которые с ним сейчас работают, вынесение этого вопроса в публичную сферу и медиа.

"Очень просто: если мы боремся с олигархами, то подпишите закон... Если не подписываете, то ищите другую команду. Если вы вкладываете свою жизнь в борьбу с людьми, которые делали все, чтобы мы не были единой страной... То или иное лицо, если не поддерживает борьбу с олигархами и позицию по санкционной политике в отношении, например, господина Медведчука и т.д., то я считаю, что просто у этих людей другие политические взгляды. И это нормально, мы живем в демократическом государстве", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил подписные листы для инициирования вопроса об отставке Разумкова с должности главы Верховной Рады и взял с собой в Трускавец.

Для рассмотрения этого вопроса необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов. Как сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко, уже собрано более 150 подписей.

Еще в начале сентября осведомленные источники сообщали СМИ о возможных кадровых изменениях в правительстве.

10 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене 3-4 министров. При этом Арахамия отказался сказать, о каких министерствах идет речь.

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Автор: Антонина Доломанжи