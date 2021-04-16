По словам президента, во время встречи будут обсуждены вопросы, связанные с войной на востоке Украины и оккупацией Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшней запланированной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в формате "с глазу на глаз" и видеовстречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

Глава государства отметил, что имеет дружеские отношения с президентом Франции.

"Прежде всего, я ожидаю этой встречи. У нас с господином Макроном очень хорошие отношения. Отношения давние, несмотря на наш возраст. Я ему благодарен, потому что с самого начала, когда я еще не был президентом, между первым и вторым туром (выборов - УНИАН), он меня поддерживал", - заявил Зеленский.

Относительно ожиданий от встречи, президент сказал, что "очень хотел бы, чтобы у Европы было стопроцентное понимание, как они оценивают Украину".

Зеленский подчеркнул необходимость, чтобы европейские лидеры открыто говорили о том, что они видят Украину в Европейском Союзе. "Не просто в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое ... Если безопасность любой страны - это членство в Альянсе, то надо делать шаги в отношении Плана действий по членству", - добавил он.

"Если они реально хотят видеть нас в ЕС как члена своей семьи, считаю, сейчас самое время для каждого из нас сделать то, что мы должны сделать друг для друга. Мы хотим увеличить товарооборот. В этом году из-за COVID-19 мы имеем 2,5 миллиарда долларов. Но если мы хотим достичь 5 миллиардов, мы должны это сделать", - отметил он.

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Кроме того, по словам Зеленского, во время встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с войной на востоке Украины и оккупацией Крыма.

Также он добавил, что состоится разговор с Меркель. "Это - о равноправии. Так как пока нет встречи в "нормандском формате", лидеры уже поговорили втроем с лидером России. Должна быть такая же встреча, где субъектом является Украина", - добавил глава украинского государства.

"Кроме экономики, у нас есть несколько проектов Alstom, Airbus, есть новые проекты, что-то мы будем продолжать. Еще есть несколько вещей, связанных с медициной, с оборонно-промышленным комплексом", - подытожил он.

Встреча Зеленского с Макроном и Меркель

16 апреля Зеленский осуществит рабочий визит во Французскую Республику для встречи с Макроном.

Главными темами обсуждения будут наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.

Канцлер Германии Ангела Меркель подключится по видеосвязи к переговорам президентов Украины и Франции - Владимира Зеленсккого и Эммануэля Макрона.

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Автор: Константин Гончаров