В частности, среди прочего - это получение гарантий безопасности на пути к обретению членства в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня Украина будет отстаивать на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО). Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам по прибытии на саммит лидеров НАТО в Вильнюсе.

"Мы сегодня имеем три приоритетных вопроса на нашей повестке дня", - сообщил Зеленский.

"Во-первых - это новые пакеты вооружения для поддержания нашей армии на поле боя. Во-вторых, я думаю, что это приглашение в НАТО. Мы хотим быть на одной стороне со всеми, со всем пониманием, и на сегодня мы слышим и я осознаю, что мы получим это приглашение, когда позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с партнерами все эти моменты", - сказал Зеленский.

"И в-третьих, мы будем говорить и бороться за это - это гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО", - сказал президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе - главное

11 июля лидеры НАТО согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в будущем страны-члены должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для приобретения членства, а Украина должна будет соответствовать условиям.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности и приведение украинской армии к взаимосовместимости с армиями альянса.

Раньше президент Владимир Зеленский подчеркивал, что на июльском саммите НАТО Украина стремится получить гарантии безопасности от стран-партнеров на время, пока наше государство присоединения к Альянсу.

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