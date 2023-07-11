Борт польского правительства с Зеленским приземлился в аэропорту Вильнюса.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину прибыл в Вильнюс.

Как отмечает литовский вещатель LRT, украинский лидер приземлился в Вильнюсском аэропорту в 16 по местному времени. Зеленский прилетел польским государственным самолетом из Жешува.

Через некоторое время он покинул VIP-терминал аэропорта кортежем, по пути помахав журналистам.

Участие Зеленского в саммите НАТО

Свое участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который стартовал сегодня, 11 июля, Зеленский подтвердил только вчера. Впрочем, накануне визита украинский президент сделал резкие заявления.

В частности, президент Украины раздражен появлением неприемлемых формулировок для Украины в кулуарах саммита НАТО.

"Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется кака то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины... это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", - подчеркнул глава государства.

Зато, западная пресса пишет, что Украина может избежать ПДЧ на пути в НАТО. Это решение поддержал Джо Байден. Впрочем, партнеры не видят Украину в НАТО, пока идет война.

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