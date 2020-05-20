Зеленский рассказал, чем отличается на посту президента от Порошенко (видео)

Глава государства сказал, что он честный и порядочный человек, который «действительно болеет этой страной».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем он отличается в должности главы государства от своего предшественника Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, посвященной первой годовщине своего президентства.

«Народ Украины меня избрал, и жалеть или не жалеть может только народ Украины. Я стал президентом Украины, если бы я не баллотировался президентом Украины, стал бы господин Петр Порошенко», - заявил Зеленский.

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Отвечая на вопрос, чем он как президент Украины отличается от пятого президента Петра Порошенко, Зеленский сказал: «Я всем отличаюсь от Порошенко - и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я, действительно, может не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Так и есть. Но я такой, как я есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, украинский язык, уважаю каждого, и именно так я работаю».

Он также ответил, почему президентская фракция "Слуга народа" и "Европейская солидарность" порой одинаково голосуют за важные законы в парламенте: «Почему господин Порошенко голосовал за банковский закон и правильно делал? Банковский закон был нужен для того, чтобы мы получили деньги от МВФ. И я вам скажу честно, если бы депутаты ОПЗЖ думали в то время об Украине, они должны были проголосовать».

Как сообщал УНИАН, в среду, 20 мая, Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации.