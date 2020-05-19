Год президентства Зеленского: где и когда смотреть пресс-конференцию главы государства

Общение Владимира Зеленского со СМИ состоится в первую годовщину инаугурации.

Президент Владимир Зеленский уже ровно год занимает нынешнюю должность. По данному случаю в среду, 20 мая, глава государства даст пресс-конференцию, ведь именно в этот день в 2019 году состоялась его инаугурация.

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Общение с представителями СМИ состоится в парковой части Мариинского дворца, начнется оно в 10:30.

В связи с тем, что в Украине в настоящее время действуют введенные с целью предотвращения распространения коронавируса карантинные ограничения, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.

В то же время, онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте УНИАН, а также она будет доступна на странице УНИАН в Facebook.

Год на посту: что предшествовало пресс-конференции

Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины весной в 2019 году. Во время второго тура выборов, который состоялся 21 апреля прошлого года, Зеленский победил пятого президента Украины Петра Порошенко. За него, в частности, отдали свои голоса более 73% избирателей.

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20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского.

По случаю 100 дней пребывания на посту президента 10 октября 2019 года Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон. Глава государства отвечал на вопросы журналистов на протяжении всего дня.

22 апреля 2020 года Офис президента презентовал фильм "Год президента Зеленского". Тогда же в ОПУ пообещали провести пресс-конференцию с главой государства по итогам года пребывания на посту.