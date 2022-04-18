Сколько бы туда не сгоняли российских военных, Украина будет бороться и будет защищаться.

Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам по итогам 54-го дня войны.

"Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс. К которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления. Сколько бы туда не сгоняли российских военных, мы будем бороться, мы будем защищаться. Мы будем это делать ежедневной. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил всем украинским защитникам, всем героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся и которые защищают судьбу всей Украины, сдерживая силы захватчиков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре БПЛА типа "Орлан-10". Также уничтожено почти 40 единиц вражеской техники.

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