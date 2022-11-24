В ходе обсуждения были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Главнокомандующий ВСУ и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении.

В ходе обсуждения были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.

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Участники заседания проанализировали обеспечения сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войска для прохождения зимнего периода.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидации последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности путем перехода на автономное энергопитание.

Также была продолжена работа в направлении защиты объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте отмечена необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

Заседание ставки Верховного главнокомандующего

На прошлом заседании ставки Верховного главнокомандующего рассмотрели три ключевых вопроса.

"Первое - обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второе - защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье - обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами", - рассказал Зеленский.