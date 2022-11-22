Говорили об оружии, о защите энергетической инфраструктуры и ее работе зимой.

На заседании ставки Верховного главнокомандующего рассмотрели три ключевых вопроса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что о ситуации на фронте доложили главнокомандующий ВСУ и командующие войск стратегических направлений.

По его словам, рассмотрели три ключевых вопроса.

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"Первое – обеспечение нашего войска техникой и оружием. Второе - защита объектов энергетической инфраструктуры. Третье - обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры в течение зимы. Она не будет легкой прогулкой, но мы непременно выстоим, и победа будет за нами", - отметил Зеленский.

Заседание ставки Верховного главнокомандующего

19 ноября президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, рассмотрели ситуацию на фронте и вопросы обеспечения Сил обороны Украины.

"Основные вопросы – фронт, обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины", - сообщил глава государства.

До этого Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации территорий Украины. Также было обсуждено усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.