Глава Украинского государства хочет четко услышать от президента США Джо Байдена "да" или "нет" относительно ПДЧ для Украины.

Президент Владимир Зеленский просит президента США Джо Байдена четко прояснить возможность получения Украиной Плана действий относительно членства в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Зеленский заявил в совместном интервью для мировых информационных агентств. В частности, глава Украинского государства хочет четко услышать от президента США Джо Байдена "да" или "нет" относительно ПДЧ для Украины.

Президент Украины также сказал, что США должны обеспечить экономическую поддержку Украины.

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Курс Украины на вступление в НАТО

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "трудных, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже имеет все инструментами для потенциального присоединение к НАТО.

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Автор: Виталий Саенко