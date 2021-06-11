В ОП уверяют, что есть все основания для положительных ожиданий о будущем членстве Украины в НАТО.

Украина сделала все необходимые шаги для получения Плана действий по членству в НАТО.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, который занимается вопросами внешней политики, в интервью "Европейской правде".

"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым - а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе", - сказал Сибига.

Он заверил, что есть все основания для положительных ожиданий о будущем членстве Украины в НАТО. "Это не только подтверждено в ходе последних разговоров, это следует из нашего взаимодействия с Альянсом. На сегодняшний день есть четкая позиция ключевых государств мира, евроатлантического сообщества по поддержке наших попыток получить членство в НАТО. С другой стороны, должен быть консенсус. Мы все это понимаем, реалистично оцениваем, но считаем наше требование справедливым", - отметил Сибига.

Читайте такжеНикто уверенно не может сказать, когда точно Украина станет членом НАТО-представительствоСибига отдельно затронул вопрос отсутствия приглашения для Украины на саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. "Мы должны были быть на саммите НАТО. И это справедливо наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наша страна. Но на саммит, который состоится 14 июня, кроме НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат. Хотя мы ставили вопрос о присутствии Украины, и с нашей стороны было сделано все для этого", - сказал заместитель руководителя ОП.

Амбиции Украины относительно членства в НАТО

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоанэ заявил, что в альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

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Автор: Константин Гончаров