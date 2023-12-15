Американские аналитики рассказали, что пошло не так во время визита Зеленского в Вашингтон.

Президент Владимир Зеленский несколько просчитался с республиканцами, когда планировал убедить их проголосовать за выделение денег на поддержку украинской обороны. Об этом пишет Foreign Policy, анализируя его визит в США.

"Визит Зеленского был неудачным. Он был совершенно беззвучен и упустил суть и проблемы, которые на самом деле являются ядром текущих споров о финансировании. Было бы лучше, если бы он просто не выступал", – сказал журналистам неназванный помощник республиканцев в Конгрессе.

По мнению издания, союзники Зеленского в Вашингтоне считали, что если бы он просто произнес правильную речь самым убедительным образом, возможно, республиканцев можно было бы убедить забыть об их ультиматуме относительно мексиканской границы и оперативно рассмотреть пакет финансирования Украины. Однако в Foreign Policy считают, что с политической точки зрения это просто невозможно сделать, учитывая то, что граница стала горячим политическим вопросом, особенно для спикера Палаты представителей Республиканской партии Майка Джонсона.

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Некоторые республиканцы признались, что в целом аргументы Зеленского во время его встреч в Вашингтоне были впечатляющими и убедительными. И это возмутило часть республиканцев, которые теперь считают, что Зеленский загнал их в тупик, дав демократам больше политических "боеприпасов".

Визит Зеленского в Вашингтон

Как писал УНИАН, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в США. Там он провел ряд важных встреч, в том числе и в Конгрессе. Глава украинского государства разъяснил американским законодателям, какая поддержка необходима Украине и почему этот вопрос нельзя откладывать.

Отдельно Зеленский встречался и со спикером Палаты представителей США Майк Джонсон, чтобы убедить его дать зеленый свет одобрению дополнительной помощи для Украины. Но в итоге изменить ситуацию в пользу Украины не удалось

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