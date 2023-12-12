Президент проинформировал сенаторов о военных задачах на среднесрочную перспективу и о необходимости Украины в дальнобойном оружии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил американским сенаторам, что оружие нужно для продолжения давления на Российскую Федерацию в следующем году.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский провел в Конгрессе США встречу с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером, лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом и сенаторами.

Как отметил президент, эта встреча является важным подтверждением поддержки Украины в ее борьбе за независимость, свободу и демократию.

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Зеленский проинформировал сенаторов о военных задачах на среднесрочную перспективу. Глава государства акцентировал, что и в следующем году Украина будет давить на агрессора, поэтому поддержка со стороны США очень важна. В частности, была отмечена потребность в дальнобойном оружии.

Также на встрече речь шла о важности усиления противовоздушной обороны Украины для уменьшения возможностей России в воздухе, защиты гражданских граждан, критической и зерновой инфраструктуры.

Как отметил Зеленский, защита украинских городов чрезвычайно важна для возвращения людей, роста экономики и скорейшего достижения экономической независимости. Глава государства отметил, что даже в условиях войны в этом году украинская экономика выросла на 5%.

Кроме того, отвечая на вопросы сенаторов, президент рассказал о защите созданного Украиной альтернативного "зернового коридора" от попыток России сорвать гражданское судоходство и рост объемов перевозок.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все свои обязательства перед Международным валютным фондом и Европейской комиссией.

Глава государства заверил, что продолжит решительную борьбу с коррупцией и работу над существенным усилением антикоррупционной инфраструктуры.

Зеленский в США

Как сообщал УНИАН, Зеленский 11-12 декабря с рабочим визитом находится в США. Визит происходит на фоне споров внутри американского политикума относительно одобрения дополнительного финансирования на помощь Украине объемом на около 61 млрд долларов.

Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении к суверенитету каждой нации.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году.

Сегодня, 12 декабря, Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

11 декабря координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что до конца этого года Соединенным Штатам Америки удастся объявить новый пакет помощи безопасности для Украины. По его словам, в Администрации президента США настроены продолжать добиваться одобрения в Конгрессе дополнительного запроса на финансирование помощи для Украины на сумму 61 млрд долларов.

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