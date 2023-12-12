Джонсон подчеркнул, что его позиция в вопросе рассмотрения запроса Байдена на дополнительное финансирование для Украины остается непоколебимой.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон сохраняет непоколебимость в требованиях к президенту США Джо Байдену относительно одобрения дополнительной помощи для Украины. Об этом Джонсон сказал журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я только что провел хорошую встречу с президентом Зеленским. Я подтвердил ему, что мы выступаем на его стороне и против жестокого вторжения Путина", – подчеркнул Джонсон.

Как отметил спикер, американский народ выступает за свободу, и в частности, американцы "на правильной стороне этой борьбы". По его словам, сразу же после назначения его на должность спикера, он обратился в Белый дом о предоставлении четкого видения стратегии в отношении Украины.

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"Нам надо четко сформулировать стратегию, чтобы позволить Украине одержать победу. И до сих пор их ответы были недостаточными. Они не предоставили нам ясности в деталях, о чем мы снова и снова обращаемся с запросами", – отметил Джонсон.

По его словам, ситуация выглядит так, что администрация президента США Джо Байдена просит одобрить выделение дополнительных миллиардов долларов "без должного надзора, без четкой стратегии для победы и без ответов" для американского народа.

"Я с первого дня четко заявил, что наше первое условие по любому пакету дополнительных расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности. Граница – это абсолютная катастрофа. И это из-за политики этой администрации и этого Белого дома", – подчеркнул Джонсон.

По его словам, на минувшей неделе только за один день произошло 12 тысяч незаконных пересечений американской границы. Он добавил, что только за октябрь, ноябрь и декабрь произошло больше незаконных пересечений американской границы, чем когда-либо за целый год во время президентства Барака Обамы.

В этой связи, он сказал, что эта проблема должна быть решена.

"Нам нужна ясность о том, что мы делаем в Украине, как мы будет осуществляться надлежащий надзор за расходами драгоценных долларов американских граждан-налогоплательщиков, и нам нужно трансформационное изменение на границе. До сих пор мы ничего из этого не получили", – подчеркнул Джонсон.

При этом, спикер подчеркнул решительную позицию, что сейчас это не вопрос Палаты представителей, а вопрос, который должен быть решен между Белым домом и Сенатом. Он призывает их выполнить свою работу, потому что вопрос срочный.

Дополнено. Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава государства выразил благодарность Конгрессу Соединенных Штатов за мощные усилия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"С первых дней полномасштабной российской агрессии Конгресс США оказывает нашей стране весомую помощь, которая позволяет эффективно противодействовать агрессору. Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса является очень важным фактором, и мы чрезвычайно высоко ценим ее", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины был тронут увидеть в кабинете спикера репродукцию украинской Острожской Библии. При этом глава государства рассказал Джонсону о достижениях защитников Украины, в частности об освобождении 50% оккупированных Россией украинских земель, победах украинских сил в Черном море и больших усилиях Украины в проведении реформ и возвращении нашего государства к экономической самодостаточности в будущем.

В этом контексте Зеленский отметил важность продления американской поддержки и дополнительных ассигнований для помощи Украине на 2024 год.

Также президент отметил, что Украина чрезвычайно ответственно относится к военной и финансовой помощи США; в Верховной Раде работает соответствующая комиссия, осуществляющая мониторинг использования военной помощи. Также идет сотрудничество Украины с представителями американских институтов, отвечающих за оказание помощи.

Зеленский подчеркнул, что даже в условиях агрессии РФ Украина продолжает реализацию реформ, необходимых для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Помощь Украине от США: последние новости

В США уже почти два месяца не могут одобрить запрос Джо Байдена на дополнительное финансирование, где предусмотрены средства и для Украины. Деньги на помощь от США почти закончились.

В то же время 11 декабря координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил надежду, что до конца этого года Соединенным Штатам Америки удастся объявить новый пакет помощи безопасности для Украины. По его словам, в Администрации президента США настроены продолжать добиваться одобрения в Конгрессе дополнительного запроса на финансирование помощи для Украины на 61 млрд долларов.

Тем временем "Голос Америки" пишет, что сегодня, 12 декабря, США могут объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 200 млн долларов.

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