Европа должна быть закрытой для тех граждан России, которые хотят отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием.

Ни один российский пропагандист и ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеовыступления на конференции "Форум 2000" в Праге.

По его словам, Европа должна сделать еще один обязательный шаг- "ценностный шаг, этический".

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"До сих пор в европейских странах могут работать российские пропагандисты. До сих пор в европейских странах доступно российское телевидение, которое является едва ли не крупнейшим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать прежде всего? Европейскую демократию", - подчеркнул президент.

По его словам, Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды.

"Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Он отмечает, что территория ЕС должна быть закрытой для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы передохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием. По его словам, визовые ограничения будут побуждать граждан России чувствовать, что за свободу нужно бороться.

"Закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все страны от убийц, которые были в Солсбери или в Врбетице", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 22 августа стало известно, что российские государственные телеканалы "Первый канал" и "Россия 1" после полномасштабного вторжения РФ в Украину потеряли четверть аудитории.

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