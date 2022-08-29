РосСМИ заявили, что якобы Пентагон набирает для Украины афганских летчиков учебно-боевых самолетов.

Российские пропагандисты отчитались о работе ВКС и ПВО. Они завили, что в ходе войны с Украиной "фактически ликвидирован квалифицированный летный состав воздушных сил Украины".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По данным их "военно-дипломатического источника", якобы украинская армия для боевых задач стала использовать бывших курсантов, которых не было времени доучать. Теперь же якобы "их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете".

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Кроме того, пропагандисты выяснили, что якобы Пентагон набирает для Украины афганских летчиков учебно-боевых самолетов, которые сбежали год назад в США. При этом их начали готовить в Калифорнии. Также утверждается, что не смогли набрать летчиков советских самолетов в Польше и других странах Восточной Европы.

Как ранее сообщал УНИАН, в июле во время выполнения боевого задания погиб военный пилот, Герой Украины Александр Кукурба. Это был его 100-й боевой вылет.

При этом 15 августа стало известно, что в бою с российскими оккупантами погиб один из лучших военных летчиков Украины Антон Листопад.

В День авиации президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским летчикам. По его словам, украинская авиация крепкая, и она будет среди самых современных, это однозначно, этого уже не изменить.

За полгода 18 из них получили звание Героя Украины, еще десятки отмечены государственными наградами.

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