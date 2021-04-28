Президент Украины рассчитывает, что прямые переговоры помогут "окончательно предотвратить эскалацию".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что его прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

Читайте такжеЗеленский не исключает, что может встретиться с Путиным в ВатиканеОб этом он сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры (между Украиной и РФ - УНИАН)», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что любое расширение боевых действий приведет к новым страданиям.

«Поэтому начавшаяся деэскалация точно добавляет спокойствия и уверенности в европейском будущем», - сказал он.

«Любая война, и война на Донбассе не исключение, дестабилизирует и весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине. Мы точно знаем, как нам прийти к этому миру. Но нужна политическая воля другой стороны», - резюмировал он.

Зеленский предложил Путину встретиться: предыстория

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Андрею Ермаку.

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Автор: Константин Гончаров