Зеленский призвал Милея продолжить участие Аргентины в имплементации "формулы мира".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его с визитом в Украину.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский поздравил собеседника с убедительной победой на выборах и поблагодарил за его неизменную принципиальную позицию с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это", – подчеркнул Зеленский.

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Также, президент Украины поблагодарил Аргентину за гуманитарную помощь нашей стране. Вместе с тем, собеседники обсудили возможное сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине, привлечение агрессора к ответственности, а также послевоенное восстановление.

Зеленский пригласил Хавьера Милея продолжить участие Аргентины в имплементации формулы мира, в частности направить своего представителя на следующую встречу советников по вопросам национальной безопасности и политических советников.

Глава государства заявил, что Украина заинтересована в дальнейшем развитии отношений как с Аргентиной, так и с регионом Южной Америки. Он предложил собеседнику присоединиться к подготовке саммита Украина – Латинская Америка. Зеленский также пригласил Хавьера Милея посетить нашу страну с визитом.

Выборы в Аргентине - главные новости

В воскресенье, 19 ноября, Аргентина избрала своим новым президентом правого популиста Хавьера Милея - он набрал около 56 процентов голосов избирателей против 44% его соперника, министра экономики Серхио массы.

Новый президент не поддерживает идею вступления страны в группу БРИКС. Он также заявил о планах разорвать связи с "коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии.

Милей также выразил поддержку Украине в ее войне с Россией и сказал, что видит США и Израиль главными партнерами Аргентины.

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