Он также выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

В воскресенье Аргентина выбрала своим новым президентом правого популиста Хавьера Милея - он набрал около 56 процентов голосов избирателей против 44% голосов у его соперника, министра экономики Серхио Массы.

Как сообщает Reuters, Милей, избравший своим символом бензопилу, обещает провести в стране экономическую шоковую терапию. Его планы включают закрытие центрального банка, замену национальной валюты на доллар США и сокращение бюджетных расходов, чтобы преодолеть трехзначную инфляцию, рецессию и рост бедности.

Новый президент не поддерживает идею вступления страны в группу БРИКС. Он также заявил о планах разорвать связи с коммунистическими" правительствами России, Китая и Бразилии.

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Милей также выразил поддержку Украине в ее войне с Россией и сказал, что видит США и Израиль главными партнерами Аргентины.

Аргентина и Украина

Ранее СМИ писали, что Министерство обороны Аргентины планирует заменить два российских вертолета Ми-171Е на американские аналоги. В результате российские машины могут попасть в Украину.

Также летом в газете Аргентины LA NACION вышла статья "Какое решение позволит Аргентине укрепить безопасность, сэкономить средства и прекратить геноцид в Украине", в которой объясняется, почему Украине нужно передать все доступные в мире самолеты F-16.

Также после начала войны России в Украине россияне начали жаловаться на проявления "русофобии" в Аргентине. Отмечалось, что россиян выселяют из квартир, дискриминируют на работе, заставляют беременных спать на полу в аэропорту и проверяют документы, если слышат русский язык.

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