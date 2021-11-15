Глава МИД заявляет, что наступил решающий момент в истории существования "Восточного партнерства" как политики ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил три ключевых ожидания от декабрьского саммита "Восточного партнерства" с участием лидеров государств и правительств Европейского Союза и шести стран ВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран-членов Евросоюза и стран "Восточного партнерства".

"У нас как раз решающий момент в истории существования "Восточного партнерства". Или по результатам этого юбилейного саммита "Восточное партнерство" выйдет на новый виток развития, или произойдет то, что вы сказали ("Восточное партнерство" умрет - УНИАН), и оно останется безусловно как формат, но будет все сложнее связывать с ним какие-то конкретные надежды и прагматичные ожидания. Мы работаем над все-таки позитивным сценарием с нашими европейскими партнерами, но хочу подчеркнуть, что Украина всегда настаивала, настаивает и будет настаивать, что "Восточное партнерство" дополняет двусторонний трек интеграции Украины в Европейский Союз, а не составляет альтернативу для этого трека", - сказал Кулеба.

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Также министр озвучил три ключевых ожидания от саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря в Брюсселе.

"Мы хотим, чтобы во-первых, "Восточное партнерство" и Европейский Союз продемонстрировали и четко задекларировали свою амбицию по развитию отношений с участниками" Восточного партнерства", то есть, куда мы движемся. Во-вторых, чтобы Европейский Союз признал Ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы и полноценное применение для этих стран принципа "больше за большее". То есть чем большего мы стремимся, чем больше мы делаем, тем на большее мы можем рассчитывать", - сказал министр.

"И третье, и наверное с точки зрения стратегии самое главное: мы хотим, чтобы страны Европейского Союза не смотрели на нас, на Украину, Молдову и Грузию и на развитие отношений с нами через призму их видения России и российской политики. Мы - это три самодостаточные страны, которые имеют четкие амбиции и четкие обязательства в отношениях с Европейским Союзом, и наши отношения являются ценными сами по сути", - сказал Кулеба.

"Если такой подход Европейским Союзом будет воспринят, то Евросоюз продемонстрирует свою силу и свое стратегическое видение развития ситуации в регионе", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года главы МИД Украины, Молдовы и Грузии начали Ассоциированное трио для усиления евроинтеграции. Взаимодействие трех стран предполагает усиленное сотрудничество трех стран на пути к будущему членству в ЕС.

24 июня в Брюсселе главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представили цель Ассоциированного трио. Они считают необходимым вывести сотрудничество в рамках инициативы "Восточное партнерство" на новый уровень.

"Восточное партнерство" является политической инициативой, основанной на Пражском саммите в мае 2009 года и направленной на сближение с ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ.

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Автор: Виталий Саенко