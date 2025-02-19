Президент подчеркнул, что некоторые в США уже называют войну России в Украине "конфликтом".

Новая администрация США помогла российскому диктатору Владимиру Путину выйти из многолетней международной изоляции, в которой он оказался из-за войны в Украине. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции 19 февраля.

По его словам, то, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают в Саудовской Аравии двусторонние вопросы, - "это их право". Хотя, по его мнению, США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

При этом Зеленский подчеркнул, что сегодня никто не раздражен, потому что "все к этому готовы". Он добавил, что Украина очень благодарна США за помощь, которую получила, но это далеко не 90% от всей помощи от партнеров, как некоторые говорят, потому что "правда немного другая".

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"Я бы хотел, чтобы сегодня было больше правды у команды Трампа, потому что все это положительно на Украину не влияет. А влияет на то, что они выводят из изоляции Путина. Думаю, что Путин и "русские" очень радуются тому, что обсуждаются вопросы с ними. И вчера уже были сигналы, что они как жертвы. Это что-то новое", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что вызывает удивление то, что некоторые официальные представители США называют войну в Украине конфликтом. Зеленский назвал это "смягчением политики в отношении России" и подчеркнул, что ему не впервые приходится отстаивать права страны, потому что "мы знаем, что правы".

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, 18 февраля американская и российская стороны в Саудовской Аравии договорились назначить "высокопоставленные команды" для начала работы над "скорейшим" прекращением войны в Украине "способом, который будет прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

Издание Financial Times отмечает, что эта дипломатическая встреча стала первой в своем роде между США и Россией после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Сказано, что еще несколько недель назад это было почти немыслимо: российские и американские флаги развевались рядом возле роскошного дворца. Переговоры ознаменовали собой чрезвычайный поворот всего через несколько дней после того, как президент Трамп позвонил Путину на прошлой неделе, чтобы попытаться положить конец войне, - без консультаций с Украиной или ее европейскими союзниками.

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