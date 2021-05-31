Глава государства напомнил, что в нормандском формате не обсуждаются ни Крым, ни "Северный поток-2", ни гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по Донбассу, Крыму и "Северному потоку-2".

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТСН.

По словам Зеленского, в новом формате можно было бы обсуждать не только вопрос об урегулировании российской агрессии на Донбассе и возвращении оккупированного Крыма, но и ситуацию с газопроводом "Северный поток-2".

"Там, в нормандском формате, речь не идет ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции", - сказал Зеленский.

Нормандский формат: что это

Нормандский формат - тип встреч в четырехстороннем формате (Украина - Германия - Франция - Россия), где обсуждаются вопросы о российской вооруженной агрессии против Украины.

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Название формата происходит от встречи глав этих четырех государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года, в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Встреча политических советников лидеров "нормандского формата"

В начале января 2021 года в Берлине состоялась встреча советников лидеров стран "нормандского формата". На этих переговорах украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и на усилении составляющей безопасности договоренностей.

Украину на встрече представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Россию - заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

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Автор: Александр Топчий