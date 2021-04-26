Зеленский готовится к встрече с Путиным / фото УНИАН, Ковальчук Виктор
Президент Владимир Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку организацию встречи с Путиным.
Об этом Зеленский сообщил в ходе поездки на ЧАЭС.
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"Я действительно предложил встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил в Москве. Я дал задание руководителю ОП, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, чтобы они пришли к согласию, нашли место или город, где мы могли бы встретиться", - сказал глава государства.
Возможная встреча Зеленского с Путиным: что известно
- Зеленский в видеообращении, обнародованном 20 апреля, предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.
- 22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время.
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Украина предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах президентов Украины и России.
- Кравчук считает, что переговоры Зеленского и Путина можно проводить только в нейтральной стране.
- Глава украинской делегации в ТКГ предлагает Финляндию или Швейцарию для проведения возможных переговоров между президентами Украины и РФ.
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