На данный момент нет никаких подробностей разговора.

В воскресенье, 27 февраля, президент Владимир Зеленский поговорил с главой Республики Беларусь на фоне сообщений о вероятном полном привлечении белорусских войск в войне в Украине.

Ранее в Центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

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