Закон был принят в июне.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает увеличение расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами за счет уменьшения затрат на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Закон, который подписал президент, позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией Украины. Документ вносит изменения в Государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе «Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» на 742 млн грн. Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов", - говорится в сообщении.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Стоит отметить, что при принятии законопроекта речь шла о том, что расходы на деятельность судов увеличиваются на 600 млн грн за счет уменьшения на эту же сумму расходов на участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

Офис Президента не объяснил происхождение дополнительных 142 млн грн, которые направляются на деятельность судов.

Расходы на обеспечение судов

17 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5304 «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» относительно увеличения расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами».

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Автор: Дмитрий Шварц