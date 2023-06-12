Выходной день отныне будет не девятого, а восьмого мая.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9278 "О Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов".

Согласно карте законопроекта, 12 июня 2023 года он возвращен в парламент с подписью главы государства, который был инициатором законопроекта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Нардеп Ярослав Железняк подчеркнул, что отныне "соответственно 8 мая выходной день вместо 9-го мая (Дня Европы)".

День Победы во Второй мировой войне

Как сообщал УНИАН, с 2015 года 8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения в соответствии с законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов", а 9 мая осталось Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в Украине 9 мая Дня Европы - праздника единства всех европейцев, уничтоживших нацизм.

Одновременно Зеленский подал в ВРУ как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект об установлении в Украине 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов. Отдельно, законопроектом предлагается установить 8 мая выходным днем, а 9 мая - рабочим.

29 мая Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9278: за него проголосовали 317 народных избранников.

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