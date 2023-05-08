Стефанчук отметил, что внесенный президентом Украины проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Депутаты Верховной Рады на ближайшем пленарном заседании рассмотрят инициативу президента Владимира Зеленского отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом написал на странице в соцсети председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он отметил, что Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона "О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", который предусматривает изменения в действующее законодательство.

В частности, вместо Дня памяти и примирения предлагается установить в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов ежегодно 8 мая.

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"Внесенный президентом Украины Проект закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. От себя добавлю, что празднование завершения Второй мировой войны в Европе именно 8 мая – это европейская традиция. Украина с 2015 года отмечает этот день вместе с цивилизованным миром", - прокомментировал Стефанчук.

"А 9 мая - это День Европы, нашего общего дома. И именно в Объединенную Европу мы непременно вернемся уже в ближайшее время", - убежден спикер парламента.

День памяти и примирения в Украине

В Украине День памяти и примирения начали отмечать в 2015 году по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко, однако 9 мая осталось Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

А 8 мая этого года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установлении в Украине 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а также подписал указ о переносе Дня Европы на 9 мая.

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