Документ определяет права коренных народов Украины.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона «О коренных народах Украины» (№ 5506).

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов», - говорится в сообщении.

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Оккупация крыма и День памяти жертв геноцида крымских татар

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

18 мая в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымских татар, а также как День борьбы за права крымскотатарского народа.

Именно этот день в 1944 году началась операция по депортации крымскотатарского народа сталинским режимом. По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тыс. крымских татар.

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Автор: Светлана Закелова