Принятие закона - шаг для переговоров о членстве Украины в ЕС.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).

Согласно информации на официальном сайте Верховной Рады Украины, сегодня, 26 октября, принятый парламентом закон №9269д возвращен с подписью от Президента Украины.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк в Telegram напомнил, что "главная новация (закона - УНИАН): вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР. Точнее год + потом "рискоориентированный подход".

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По его словам, одновременно законопроектом усиливается ответственность субъектов первичного финмониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

"Закон должен быть засчитан как выполнение требований МВФ (14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года). Также это был шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - отметил Железняк.

Как сообщал УНИАН, закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц) Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. "За" проголосовали 276 депутатов.

Тогда Железняк отмечал, что редакция утвержденная ко второму чтению соответствует стандартам AML/CFT и будет засчитана как выполнение требований МВФ. Он добавил, что также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Какие лица политически значимы

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в Украине политически значимыми лицами определены физические лица, которые являются национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, которые выполняют публичные функции в международных организациях.

Принятые в 2022 году законодательные изменения ограничили срок признания политически значимых лиц тремя годами. То есть, после истечения трехлетнего срока со дня прекращения выполнения выдающихся публичных функций все такие политически значимые лица теряют этот статус.

Соответственно субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) в отношении этих лиц не обязаны осуществлять определенные меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Но такие нормы не соответствуют международным обязательствам, которые взяла Украина на пути интеграции в Европейский союз. Поэтому принятый закон призван устранить это несоответствие.

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