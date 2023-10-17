Вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус политически значимых лиц.

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. "Парламент поддержал №9269-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). В целом. Главная новация: вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут фактически иметь пожизненный статус РЕР. За - 276. Второе чтение", - сообщил депутат.

По его словам, одновременно законопроектом усиливается ответственность субъектов первичного финмониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

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"Редакция утвержденная ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML / CFT и будет засчитана как выполнение требований МВФ. Конкретно номер 14 structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года", - написал Железняк.

"Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - добавил он.

Какие лица являются политически значимыми

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в Украине политически значимыми лицами определены физические лица, которые являются национальными, иностранными публичными деятелями и деятелями, которые выполняют публичные функции в международных организациях.

Принятые в 2022 году законодательные изменения ограничили срок признания политически значимых лиц тремя годами. То есть, после истечения трехлетнего срока со дня прекращения выполнения выдающихся публичных функций все такие политически значимые лица теряют этот статус. Соответственно субъекты первичного финансового мониторинга (СПФМ) в отношении этих лиц не обязаны осуществлять определенные меры по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Отмечается, что такие нормы не соответствуют международным обязательствам, которые взяла Украина на пути интеграции в Европейский союз. Поэтому принятый закон призван устранить это несоответствие.

Принятие законопроектов - актуальные новости

17 октября 2023 года Рада сделала первый шаг к расширение проверок бизнеса налоговой. Парламент одобрил в первом чтении законопроект №10016-д, которым планируют расширить перечень проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса уже с 1 ноября, что является одним из главных требований МВФ.

Проект закона не предусматривает возвращение проверок для физических лиц-предпринимателей первой и второй группы, а также для предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

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