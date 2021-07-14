Советник руководителя Офиса президента считает, что принятые законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очищении Высшего совета правосудия были невозможны при любом другом президенте.

В Офисе президента Украины считают, что принятие Верховной Радой законов о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и об очищении Высшего совета правосудия позволит обеспечить в стране реальную судебную реформу: не перетасовку "ручных" судей, а обновление всей судебной системы.

Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН комментарии советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Только что случилось едва ли не ключевое событие всего политического сезона. ВР проголосовала закон о судебной реформе в максимально оптимальном формате. 259 голосов "за". Кроме разумеется, "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщины", которым точно, чем хуже, тем лучше", - заявил он.

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По словам Подоляка, сегодня хорошо видно, насколько важной для развития Украины была "электоральная революция", состоявшаяся в 2019 году.

"Впервые за все годы независимости в Украине будет обеспечена реальная судебная реформа. Не перетасовка "ручных" судей, не расстановка по всей судейской вертикали нужных людей, а действительно обновление всей судебной системы. Ключевое слово: справедливость. Чистота судей, их профессионализм и работа по закону и в интересах общества, а не в интересах заказчиков, – только это обеспечит реальный прогресс Украины", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП считает, что принятые законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и об очищении Высшего совета правосудия были невозможны при любом другом президенте Украины.

"Никто из оппонентов действующего президента точно не пошел бы на подобные решения. Им банально не хватало воли. Потому что это и есть полный демонтаж коррупции в судебной системе. Петр Алексеевич, Юлия Владимировна, Виктор Владимирович, Юрий Анатольевич и все остальные "топы" старой политики просто не способны по своей природе на такие сильные и честные решения, это против их природы", - убежден он.

Подоляк отметил, что некоторые критики принятых законов сейчас говорят об их якобы неконституционности. "Но это лишь риторика. Все конституционные правила четко соблюдены, а главное – обеспечен главный конституционный смысл: государство ответственно за справедливость и за верховенство права в Украине. Теперь это – на сто процентов", - резюмировал он.

Судебная реформа в Украине: детали

13 июля Верховная Рада повторно с предложениями президента, приняла закон о восстановлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Сегодня, 14 июля Верховная Рада поддержала создание Этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия. За президентский закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (проект №5068) проголосовали 259 народных депутатов.

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Автор: Константин Гончаров