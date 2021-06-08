Букиккио назвал срочной задачей пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей.

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио отметил, что состав Высшего совета правосудия должны пересмотреть до того, как ему доверят назначение ВККС, "иначе судебная реформа будет обречена".

Так Букиккио прокомментировал подготовленные депутатами изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", пишет Европейская правда.

Букиккио назвал срочной задачей пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган – конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть приближенным к модели, доказавшей успех при создании Высшего антикоррупционного суда", - добавил он.

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Он подчеркнул, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВСП) до надлежащего реформирования последнего.

"К сожалению, закон 3711-д в том виде, в котором он одобрен ко второму чтению, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем", – констатировал Букиккио.

Указанный законопроект еще не выносился на голосование. Речь идет о редакции, принятой профильным комитетом.

Проблемы с ВСП

С 2016 года порядок формирования состава Высшего совета правосудия изменился – отныне большинство членов совета назначаются судьями.

10 из 21 члена ВСП выбирают из судей на съезде судей, по двое членов выбирают съезды адвокатов, прокуроров и представителей вузов, а также назначают парламент и президент. Также по должности в состав ВСП входит и председатель Верховного суда.

Такой подход является европейским стандартом, но в условиях еще неочищенной судебной власти это создало риски для несправедливых и политически мотивированных решений.

Общественные активисты жалуются, что кандидаты в ВСП не проходят проверок на добродетель или профессионализм, фактически, единственным критерием отбора является лояльность.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочное заключение на законопроект №5068 о реформе ВСП.

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Автор: Яна Ставская