Президент отказался покидать столицу в условиях наступления оккупационных войск.

Правительство США заявило о готовности при необходимости эвакуировать из Киева президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на украинские и американские источники.

Такое предложение от Белого дома якобы поступило для того, чтобы избежать захвата Зеленского или его убийства российскими оккупационными войсками.

Но президент отказался выезжать.

Ранее президент Украины заявлял, что враг обозначил его как цель номер один, а его семью – как цель номер два.

25 февраля глава украинского государства заверил, что он в Киеве.

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