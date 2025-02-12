Президент Украины заявил, почему необходимо этого не допустить.

Если Россию оставить один на один с США, кремлевского диктатора Путина с президентом США Дональдом Трампом или их команды, то они получат манипулятивную информацию от россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И подчеркнул, что у него собралось достаточно доказательств этому. Поэтому нельзя верить Путину, который пытается провести переговоры об Украине без участия самой Украины.

"Например, я слышу некоторые голоса из США, которые начинают говорить: "О, на поле боя очень сложная ситуация. Украинцы теряют землю, свою территорию и так далее, они проигрывают. Они не могут противостоять российской армии, и это нужно прекратить", - заявил глава государства в интервью The Economist.

При этом Зеленский отмечает, что действительно войну необходимо остановить и что у Украины есть потери. Но Украина теряет людей именно потому, что Россия начала полномасштабное вторжение.

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"Кроме того, у России нет серьезного продвижения на поле боя, и именно поэтому они привлекают Северную Корею — потому что у них нет сильной армии", - добавил президент Украины.

Зеленский объясняет, что Путин всегда хотел решать судьбы разных стран без их участия, игнорируя их интересы. Такое уже было с Сирией, Чечней, Грузией и Молдовой. Однако с Украиной у него так не получится, потому что "мы смогли противостоять этому вторжению".

Другие заявления Владимира Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что Путин увеличивает войска на 150 тысяч и может напасть на Польшу и Литву. "Разведка мне сказала, мы это знаем, что россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий", - отметил он.

Кроме того, Зеленский заявил, что отказывается от гарантий безопасности без США. По его словам, это будут не настоящие гарантии безопасности.

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