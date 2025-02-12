Российский диктатор увеличивает численность вооруженных сил точно не для диалога, считает президент.

Российский диктатор Владимир Путин увеличивает численность личного состава российской армии на 150 тысяч солдат и может напасть на Польшу и Литву с территории Беларуси. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для британского издания The Guardian.

"Разведка мне сказала, мы это знаем, что россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий и мы считаем, что это будет где-то 150 тысяч дополнительных военных", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что это увеличение будет происходить через мобилизацию и дополнительное привлечение военных из Северной Кореи.

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"Мы видим так, что будет где-то 150 тысяч человек. Мы считаем, что эти люди будут проходить тренировки на территории Беларуси. Высокая вероятность", - утверждает Зеленский.

В этой связи, как подчеркнул глава государства, на сегодня поддержка Украины - это исключительно защита всей Европы.

"Вы должны понять, что если в Беларуси они начинают военные тренировки - россияне с белорусами, то с чего началось полномасштабное вторжение у нас в 2022 году? И если они там будут тренироваться в 2025 году летом или осенью, когда они будут готовы, то я считаю, что после этого они могут начать полномасштабное вторжение. И в этот момент у меня вопрос: а кто сказал, что они начнут полномасштабное вторжение в Украину? Они смогут начать в Польшу, в Литву. Они смогут это начать", - убежден Зеленский.

При этом, президент Украины задает риторический вопрос в отношении российского диктатор Владимира Путина.

"Скажите мне, а если Путин хочет мира, и хочет окончания войны и готов к диалогу, для чего страна, у которой сейчас большие проблемы с экономикой, очень большие проблемы у них с экономикой из-за санкций, для чего эта страна увеличивает на 150 тысяч свои вооруженные силы и будет их тренировать в России и Беларуси? Для чего? Для диалога? Я думаю, что ответ нет. Точно не для диалога", - считает Зеленский.

Угроза РФ для стран Европы

Как сообщал УНИАН, Зеленский уверен, что Путин собирается весной, летом или осенью расположить войска в Беларуси и попытаться втянуть эту страну в войну. Президент Украины призвал международных партнеров увеличить расходы на оборону и поддержать нашу страну, чтобы остановить Путина.

Также на официальном сайте российского парламента появился документ, согласно которому РФ собирается разместить новые военные базы в Беларуси. Такой договор будет действовать не менее 10 лет с автоматическим продлением на последующие 10-летние сроки.

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