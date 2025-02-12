Новая администрация США резко увеличила количество контактов с Кремлем, считает Зеленский.

Новая администрация президента США контактирует с Кремлем, но это вряд ли прямое общение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью The Economist высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я просто не уверен, что Путин имеет определенное количество разговоров с Трампом. Я не уверен, что это происходит. Вероятно, их команды на связи", - заявил он.

По мнению Зеленского, команда Трампа, очевидно, активнее контактирует с Москвой, что и выливается в многочисленные инсайды в западных СМИ. Это заметная разница со временами президентства Джо Байдена.

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"Итак, общались американские и российские спецслужбы. Представители администраций, президенты, они точно общались. Мы это знаем, это было за кадром, подальше от общественности, почти от всего мира. Но они все равно общались", - говорит Зеленский о новой власти США.

По его словам, американцы получили от россиян ряд различных сообщений и обсудили "определенные вещи". Но ключевой момент, по мнению Зеленского - были ли приняты какие-то решения во время этих контактов.

"Очень опасно, если в отношении нас будут принимать решения без Украины. Опасно для всех: и для мира, и для украинцев, и для Европы, и для США", - отметил Зеленский.

Контакты Москвы и Вашингтона

Как писал УНИАН, на днях Дональд Трамп подтвердил, что имел телефонный разговор с Путиным, но уклонился от разглашения подробностей. Он лишь заверил, что наметился прогресс по достижению мира в Украине.

Также мы рассказывали, что накануне специальный посланник Трамп прилетел в Москву и, вероятно, три часа общался непосредственно с Путиным. Сам факт визита подтвержден официально. Американцы добились, чтобы россияне выдали им американца, которого четыре года держали в заложниках.

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