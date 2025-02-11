Президент Украины считает, что только при участии США можно получить реальные гарантии безопасности.

Гарантии безопасности без участия в них США не являются настоящими гарантиями безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он "слышит голоса", которые говорят о том, что Европа могла бы взять на себя роль основного гаранта в этом вопросе, но он всегда говорит на это "нет".

Также Зеленский в интервью The Guardian подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп отзовет поддержку США Украине, Европа в одиночку не сможет восполнить этот пробел. Он привел в пример систему ПВО Patriot:

"Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие [европейские] системы... но они не могут обеспечить полную защиту".

Также президент Украины добавил, что предложит американским компаниям "выгодные контракты" на восстановление Украины и инвестиционные уступки.

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"Те, кто помогает нам спасти Украину, [получат возможность] восстанавливать ее, совместно с украинским бизнесом. Все эти вопросы мы готовы подробно обсуждать", — сказал Зеленский.

Другие новости о гарантиях безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал про "самые дешевые" гарантии безопасности для Украины от союзников. Владимир Зеленский считает, что именно членство в НАТО является таким решением.

Кроме того, президент Украины назвал альтернативу. "Верните нам ядерное оружие, отдайте нам ракеты, помогите нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент на те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы у народа было спокойствие", - высказался он.

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