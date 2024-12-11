По его словам, этого требует украинская Конституция и международное право, и их нельзя нарушать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение в НАТО должно быть для всей Украины, но действие Альянса может распространяться не на все ее территории.

"Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО. Но, если мы хотим реально закончить войну, то мы должны Украине дать НАТО. Приглашение дается всей Украине в международно признанных границах. Здесь не о чем говорить", - сказал президент в интервью CBN News.

По его словам, этого требует украинская Конституция и международное право, и их нельзя нарушать.

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"А вот действие Альянса может быть на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, а потом с будущим расширением", - добавил Зеленский.

Вступление Украины в НАТО - мнение украинцев

70,3% опрошенных украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО, отправной точкой этой модели является западногерманская. Об этом говорится в результатах общенационального опроса по заказу Центра "Новая Европа".

"70,3% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в Альянс, когда НАТО пригласит Украину в международно признанных границах (при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временно оккупированных территорий)", - говорится в результатах опроса.

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