Глава государства подчеркнул, что украинские города будут свободны.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к громадам украинских городов-героев, которые сейчас больше всего страдают от военной агрессии России.

Об этом говорилось в видеообращении главы государства, распространенном в Telegram.

"Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все остальные наши города-герои, которым очень сложно. Мы делаем всё и делаем все абсолютно – наша армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь, весь наш народ. Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Точно. Я знаю. Как все мы на нашей земле", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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