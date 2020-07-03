Зеленский обоговорив с премьером Италии возобновлении авиасообщения

Они выразили надежду на возобновление регулярного авиасообщения между двумя государствами уже в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил дело нацгвардейца Виталия Маркива и возобновление авиаперелетов между странами.

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Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента. Зеленский сказал Конте, что надеется на справедливое решение итальянского суда в отношении Маркива и его скорейшее возвращение в Украину.

Отдельное внимание было уделено ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский констатировал слабый прогресс в выполнении договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате и поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент напомнил о приглашении Джузеппе Конте в Украину. Премьер Италии выразил надежду, что этот визит может состояться до конца этого года.

Стороны также выразили надежду на возобновление регулярного авиасообщения между двумя государствами уже в ближайшее время. "Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов".

Кроме того, стороны надеются на быстрое восстановление экономических связей", - заявили в пресс-службе. Италия решила не отменять запрет на поездки для третьих стран, в том числе для списка так называемых "безопасных" стран, согласованного Советом ЕС.

Зеленский поблагодарил правительство Италии за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах. Конте поблагодарил Украину за направление украинских врачей, которые помогали бороться с COVID-19 в Италии.

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